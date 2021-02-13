Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi
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Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi

13.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:13
Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi

SİVAS'ın Zara ilçesi Ekinli köyünü ziyaret eden Kaymakam Mehmet Sayın, Gence kentindeki Ermenistan saldırılarından kaçarak, bölgeye yerleşen Azerbaycanlı Saadet Çetinkaya'nın (43) ülke bayrağı isteğini yerine getirdi.

SİVAS'ın Zara ilçesi Ekinli köyünü ziyaret eden Kaymakam Mehmet Sayın, Gence kentindeki Ermenistan saldırılarından kaçarak, bölgeye yerleşen Azerbaycanlı Saadet Çetinkaya'nın (43) ülke bayrağı isteğini yerine getirdi. Sayın'ın talebiyle Çetinkaya'ya, Türk ve Azerbaycan bayrakları hediye edildi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, ilçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan Ekinli köyünde incelemelerde bulundu. Köy muhtarından bilgiler alan Kaymakam Sayın, Azerbaycan'ın Gence kentindeki Ermenistan saldırılarından kaçıp, bölgeye yerleşen, 3 çocuk sahibi Saadet Çetinkaya ile sohbet etti. Gence'nin kurtarılmasını büyük sevinçle karşıladıklarını söyleyen Çetinkaya, Kaymakam Sayın'dan Azerbaycan bayrağı istedi. Sayın'ın talebiyle Çetinkaya'ya, Türk ve Azerbaycan bayrakları hediye edildi.

'BİZE ZULÜMDEN NASIL KAÇTIKLARINI ANLATTI'Köy ziyareti sırasında Saadet Çetinkaya'nın kendisinden isteği olduğunu belirten Zara Kaymakamı Sayın "Bizlerin yanına geldi; Gence'nin işgalden kurtarılmasını gözyaşları ile karşılamış. Bizlere 10 yıl önce yaşanan zulümden nasıl kaçtıklarını anlattı. İşgalden tekrar kurtarılmasını gözyaşlarıyla anlatan Saadet annemize 'Bizlerden bir isteğin var mı' diye sorduğumuzda, 'Türk kardeşlerimiz bize sıcak yuvalarını açtı. Kendi vatanımızda gibi 10 yıl yaşadık ama yine de çocukluğumun geçtiği, ailelerinin mezarlarının bulunduğu Azerbaycan'ı özlüyoruz' dedi. Türk bayrağımız ile birlikte Azerbaycan bayrağını kendisine teslim ettiğimde duygu dolu anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi iki vatan, iki bayrak, tek millet ve kardeşiz" dedi. 

Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saadet Çetinkaya ise "Allah Türk devletinden razı olsun. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Zara Kaymakamı'mızdan da Allah razı olsun. Allah, bizleri kendi vatanımızda gibi yaşatan, yüce Türk milletini bölmek isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.


Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi
Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

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