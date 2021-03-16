Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'dan itibaren başlıyor
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Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'dan itibaren başlıyor

16.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:00
Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'dan itibaren başlıyor

Azerbaycan ve Türk vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren kimlikle seyahat edebilecek.

Azerbaycan ve Türk vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren kimlikle seyahat edebilecek.

Azerbaycan ve Türkiye arasında Bakü'de imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 No'lu Protokol 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türk vatandaşları 1 Nisan tarihten itibaren kimlik kartlarını sınır evrakı olarak kullanabilecekleri belirtildi.

Protokol 10 Aralık'ta imzalandı

Azerbaycan ve Türkiye arasında 10 Aralık 2020 tarihinde imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebilecekler. Üçüncü bir ülke üzerinden yapılan seyahatler için ise pasaport gerekecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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