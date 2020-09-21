Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor
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Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor

Azerbaycan sınır hattında bir askerin şehit olması nedeniyle orduya seferberlik çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada yedek kuvvetlerdeki birimlerin göreve çağrıldığı belirtildi.

21.09.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:44

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi'nin bildirisine göre Azerbaycan, yedek kuvvetlerdeki birimleri göreve çağırdı.

Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri'nin yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı: "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, askeri görev ve askeri hizmet ile ilgili kanununa göre askeri görevliler, yedekte oldukları dönemde, askeri eğitim, muayene ve özel toplantılara çağrılabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi tarafından, yedekte olan askeri görevlilerin, çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitimlere katılmak üzere çağrılmasına karar verilmiştir."

ERMENİSTAN SINIR İHLALLERİNİ ARTIRDI AÇIKLAMASI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan'ın sınır ihlallerini arttırdığını ve sınır hattındaki durumun giderek kötüleştiği yönünde bir açıklamada bulundu. Ermenistan 12 Temmuz 2020'de Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ile ateşkesi bozarak iki ülke arasındaki gerginliği yeniden alevlendirmişti. Tovuz bölgesi Türkiye'nin enerji güvenliği için de kritik bir konumda bulunuyor. Türkiye bu dönemde Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirterek çok sayıda birliğini de tatbikat ve eğitim için Azerbaycan'a gönderdi.

Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor

ERMENİSTAN'IN SALDIRISI SONRASI 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Ermenistan-Azerbaycan sınırında bu sabah Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınır hattında Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Ermenistan yönetimini sorumlu tuttu, Başsavcılık ise soruşturma başlattı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollardan çözülmesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu fakat bu kanlı eylemin Ermenistan hükümetinin barışı değil, saldırganlığı sürdürme niyetinin açık bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (12)
BÜŞRA: Doğu Türkleri yalnız değildir.
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TONG YAGBU: EY GÖKTANRIM, AZERİ KARDEŞLERİMİZİ KORU, DÜŞMANLARIMIZI KAHRET! ALAŞ
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ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: AZERİLER BİZE HİÇ GÜVENMESİN BİZİM DERTLERİMİZ BAŞIMIZDAN AŞKIN ÜLKEMİZDE EKONOMİ BİTMİŞ İŞSİZLİK ENFLASYON DOLLAR ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ TL HERGÜN ERİYOR İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERDE DÜNYADA SONUNCULUĞA OYNUYORYUZ GENÇLER ARTIK UMUDU KESMİŞ BAŞKA ÜLKEYE NASIL GİDERİM DERDİNDE SANKİ BAŞAK DERTİMİZ YOKMUŞ GİBİ TARİKATLAR RAHAT DURMUYOR HİÇ SİZİNLE UĞRAŞAMAYIZ. ZATEN NE ZAMAN BAŞLARI SIKIŞSA KARDEŞ ÜLKE OLUYORUZ BAŞKA ZAMANDA KARDEŞ DEYİP BİRAZ UCUZDAN DOĞAL GAZ VERSELER YA.
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