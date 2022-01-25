Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Hasanov ile Bakıri görüşmesinde, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ele alındı.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Hasanov, Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, detay vermeksizin görüşmede önemli konuları konuştuklarını söyledi.

Azerbaycan ile İran ilişkilerinin daha yüksek seviyeye taşınacağını ifade eden Hasanov, Bakıri'yi Bakü'ye davet etti.

Bakıri de iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında iş birliğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, görüşmede Hasanov'a "İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerine, Azerbaycan ile ülkesi arasındaki askeri ve savunma alanındaki siyasetine dair bilgi verdiğini" aktardı.