Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki Karabağ harekatı tüm hızıyla sürürken Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni bir görüntü yayınladı. Bu görüntülerde Azerbaycan ordusu, Ermenistan askeri araçlarını yeni atış için manevra yapmaya çalıştığı sırada imha ettiği görüldü.