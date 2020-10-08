Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti
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Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti

08.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:48

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki Karabağ harekatı tüm hızıyla sürürken Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni bir görüntü yayınladı. Bu görüntülerde Azerbaycan ordusu, Ermenistan askeri araçlarını yeni atış için manevra yapmaya çalıştığı sırada imha ettiği görüldü.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Yeni atış için manevra yapmaya çalışan Ermenistan'a ait askeri hedefler, Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu. Vurulma anına ilişkin görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE VURDU

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

Azerbaycan, saldırı hazırlığında olan Ermenistan'a ait hedefleri vurarak imha etti
Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları (2)
SAMİ: ihaaaa , iha. Uçağın, helikopterin ulaşamadığı yerlerde şaşmaz isabet. Helal
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AZER: ermenistani kardes turkiye NTO nun silahiyle vuriyor
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