Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Gubadlı bölgesinde Ermeni askerlerinin bıraktığı tanklar ve mühimmatlara el konuldu. Azerbaycan askerlerinin çektiği görüntülerde ele geçirilen tank ve mühimmatları yayınladı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yaptığı saldırıların ardından başlayan çatışmalar bir ayı geride bıraktı. Bu süreçte Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır bir yenilgi yaşatırken, Erivan yönetimi 3 kez ateşkes istedi. Yapılan ateşkes anlaşmalarının üçü de Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasının ardından askıya alındı.

TEÇHİZATLARI BIRAKARAK KAÇTILAR

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına cephede yanıt veren Azerbaycan ordusu şimdiye kadar yaklaşık 200 yerleşim yerini işgal altından kurtardı. Ermenistan işgalinden kurtarılan yerlerden biri de Gubadlı bölgesi oldu. Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerleyişini durduramayan Ermeni askerleri tüm teçhizatlarını bırakarak cepheden geri çekildi.

Azerbaycan ordusu Gubadlı'da Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları çektikleri video ile kayıt altına aldı. Bahsi geçen videoda, yol boyunca sıralanmış tank ve arabalara yer verildi. Öte yandan birçok mühimmatın da ele geçirildiği görüntüler arasında yer aldı.

ELE GEÇİRDİKLERİ TANKLARI KENDİ RENKLERİNE BOYAMIŞLARDI

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın bırakarak geri çekildiği bölgelerdeki araçları kendi ordusunun rengini boyamıştı.

Azerbaycan ordusu gece boyunca Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam etti.