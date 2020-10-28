Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi

28.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:16

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Gubadlı bölgesinde Ermeni askerlerinin bıraktığı tanklar ve mühimmatlara el konuldu. Azerbaycan askerlerinin çektiği görüntülerde ele geçirilen tank ve mühimmatları yayınladı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yaptığı saldırıların ardından başlayan çatışmalar bir ayı geride bıraktı. Bu süreçte Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır bir yenilgi yaşatırken, Erivan yönetimi 3 kez ateşkes istedi. Yapılan ateşkes anlaşmalarının üçü de Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasının ardından askıya alındı.

TEÇHİZATLARI BIRAKARAK KAÇTILAR

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına cephede yanıt veren Azerbaycan ordusu şimdiye kadar yaklaşık 200 yerleşim yerini işgal altından kurtardı. Ermenistan işgalinden kurtarılan yerlerden biri de Gubadlı bölgesi oldu. Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerleyişini durduramayan Ermeni askerleri tüm teçhizatlarını bırakarak cepheden geri çekildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi

Azerbaycan ordusu Gubadlı'da Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları çektikleri video ile kayıt altına aldı. Bahsi geçen videoda, yol boyunca sıralanmış tank ve arabalara yer verildi. Öte yandan birçok mühimmatın da ele geçirildiği görüntüler arasında yer aldı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi

ELE GEÇİRDİKLERİ TANKLARI KENDİ RENKLERİNE BOYAMIŞLARDI

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın bırakarak geri çekildiği bölgelerdeki araçları kendi ordusunun rengini boyamıştı.

Azerbaycan ordusu gece boyunca Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam etti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi

İlgili Haberler

Paşinyan 'Herkes silahına sarılmalı' derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi
Paşinyan "Herkes silahına sarılmalı" derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: 500 bin dolarlık mühimmatı ele geçirdi
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: 500 bin dolarlık mühimmatı ele geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Ebru Şallı Aleyna Tilki Eser Yenenler
Spor Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 11:15:48. #1.14#
title