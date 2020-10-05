Azerbaycan ordusu, Cebrail kentine bağlı 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
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Azerbaycan ordusu, Cebrail kentine bağlı 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

05.10.2020 20:18 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentine bağlı Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köylerinin Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Cebrail kentine bağlı 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

9 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILMIŞTI

Öte yandan İlham Aliyev, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ bölgesinde 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirtmişti.

Azerbaycan ordusu, Cebrail kentine bağlı 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Aliyev paylaşımında, "Ordu, Cebrail şehrinin kontrolünü, ayrıca Cebrail bölgesindeki Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maryan, Çeleken, Taşkesen, Horovlu, Diçal, Mahmudlu ve Caferabad köylerinin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Cebrail kentine bağlı 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
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