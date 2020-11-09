Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı
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Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı

09.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:25
Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehrinde de kontrol sağlanırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yeni bölgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

48 KÖY, 1 KASABA VE 8 STRATEJİK NOKTA DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

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