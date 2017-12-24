Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev: "Erdoğan Kudüs Kararında 128 Ülkenin Sesi Olmuştur"

–Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Kudüs tasarısının BM Genel Kurulunda kabulüne ilişkin, "Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Erdoğan Kudüs kararında 128 Ülkenin sesi olmuştur"" dedi.



Milletvekili Adil Aliyev Dha'ya yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu Kudüs kararına baştan itibaren tepki koyan ve bunu siyasal zeminde bu kararı geçersiz kılmak için çaba gösteren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm İslam ülkelerinin sesi olduğunu ifade ederek,"Sayın Erdoğan'ın kararlı duruşu ve Dünya İslam Ülkelerini ivedilikle toplaması bu kararın olumsuz sonuçlanmasında büyük bir katkı sağlamıştır" dedi.



Dünya ülkelerinin vicdanlarına göre karar verdiğini ve bu kararın doğru olduğunu hatırlatan Aliyev, Erdoğan'ın çok kısa bir zamanda İslam Ülkelerini toplamasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Aliyev konuşmasına şöyle devam etti:



"Amerika Başkanı Trupm'ın kabul etmek istediği kararın, Tüm Dünya basınında gündemde olmasını gördük. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararı iptal etmesi için göstermiş olduğu çabayı çok yüksek derecede değerlendiriyoruz. Erdoğan bütün İslam Dünyasını bir araya getirmemiş olsa idi belki de bazı ülkelerin düşünceleri değişebilirdi. Nihayetinde baktığımızda, 128 ülke bu Amerika'nın kararını geçersiz saymıştır. 9 ülke ise Amerika'nın yanında yer almıştır. Baktığımız bu ülkeler öyle dünya liginde ağırlığı olmayan ülkelerdir. 35 ülke ise çekimsel kalmıştır. Kudüs sadece Müslümanların kutsalı değildir. Burada Hıristiyan Devletlerinin de büyük bir duyarlık gösterdiklerini görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği Devletleri'nin bu noktada olumlu tavır sergilemeleri, Amerika'nın bundan sonraki siyasetinde çok belirleyici olacaktır" diye konuştu.



Amerika şantajcı bir yöntem izlemiştir



Aliyev, ABD Başkanı Tramp'ın dolarla devlet liderlerini tehdit etmesini de kınadı. Aliyev, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında: "Amerika Birleşmiş Devletleri köşeye sıkıştığını gördüğü anda tehditlere başvurmuştur. Özellikle yardımlarda bulunduğu ülkelerin eğer kendi aleyhine karar vermesi halinde yardımlarını keseceğini söylemiştir. Bu bir Devlet liderinin ahlaka uymayan bir davranışıdır. Amerika burada şantajcı bir yöntem izlemiştir. Buda çok yanlış bir tutumdur. Ülkelerin İradeleri Dolarla Satın Alınamaz. Biliyorsunuzki Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletlerde Karabagla ilgili kararlarda alınmıştır ama henüz alınan kararlar uygulamaya geçmemiştir. Umut ediyoruz ki bu kararlarda en kısa zamanda uygulamaya geçer ve Azerbaycan'ın Ermeniler tarafından işgal olunmuş topraklarına da Dünya sessiz kalmaz "