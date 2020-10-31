Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Cephede ağır yenilgi yaşayan Erivan yönetimi istediği 3 ateşkesi de sivil yerleşim yerlerini vurarak ihlal etti. Ermenistan'ın alçak saldırılarına sahada cevap veren Azerbaycan şimdiye kadar yaklaşık olarak 200 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

MAHKUMLARI CEPHEYE GÖNDERİYORLAR

Köşeye sıkışan Ermenistan ilk olarak PKK'lı teröristleri sahaya sürerken, son olarak mahkumlardan medet umdu. Sahadaki askerleri kaçan Ermenistan, hapisteki mahkumları çıkartarak Karabağ Cephesine gönderdi.

RUSYA PAŞİNYAN'IN YALANINA İNANMADI

Azerbaycan'ın sınırlarını vurduğu yalanına da sarılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak yardım istedi. Paşinyan'ın bu yalanına inanmayan Rusya ise sadece Ermenistan'ın sınırlarında saldırı olursa yardım edebileceklerini söyledi.

AZERBAYCAN GECE BOYU ERMENİSTAN'I VURDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ERMENİ SABOTAJ GRUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.Açıklamada, Azerbaycan savunma hattına yaklaşmaya çalışan sabotaj gurubunun bulunduğu aracın nokta atışla imha edildiği aktarıldı. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ