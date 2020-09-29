Savaşmaktan kaçan Ermeni erkeklere yurt dışı yasağı ile önlem

İki gündür devam eden Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki çatışmalar, tarafların savaş hali ilan etmesiyle başka bir boyuta taşındı. Son olarak Ermenistan, 18 - 55 yaş aralığındaki erkeklerin ülke dışına çıkmalarını özel izne bağlı kıldı.

Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile sıcak çatışma yaşayan Ermenistan, dün büyük kayıplar verdi. Ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.

ASKERLİK ŞUBESİNDEN YAZILI İZİN GEREKİYOR

Sputnik Ermenistan'ın Sivil Havacılık Komitesine atıfta bulunarak yayınladığı habere göre ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi. Komitenin açıklamasından alıntı yapılan haberde, "Ermenistan'da 18 - 55 yaşları arasındaki erkekler, ülkeden ancak bölge askerlik şubelerinin yazılı izni ile ayrılabilir" ifadelerine yer verildi.

ALİYEV, TEK ŞART SUNDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Dağlık Karabağ sorununun, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğini söylemiş; "Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"VUR EMRİ" VERİLMİŞTİ

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda kardeş ülkenin ordusu tarafından ağır yenilgiye uğratılan Ermeni ordusu paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" sözleriyle Ermenistan ordusu içindeki durumu anlatmıştı.