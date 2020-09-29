Savaşmaktan kaçan Ermeni erkeklere yurt dışı yasağı ile önlem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Savaşmaktan kaçan Ermeni erkeklere yurt dışı yasağı ile önlem

29.09.2020 08:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:12

İki gündür devam eden Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki çatışmalar, tarafların savaş hali ilan etmesiyle başka bir boyuta taşındı. Son olarak Ermenistan, 18 - 55 yaş aralığındaki erkeklerin ülke dışına çıkmalarını özel izne bağlı kıldı.

Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile sıcak çatışma yaşayan Ermenistan, dün büyük kayıplar verdi. Ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.

ASKERLİK ŞUBESİNDEN YAZILI İZİN GEREKİYOR

Sputnik Ermenistan'ın Sivil Havacılık Komitesine atıfta bulunarak yayınladığı habere göre ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi. Komitenin açıklamasından alıntı yapılan haberde, "Ermenistan'da 18 - 55 yaşları arasındaki erkekler, ülkeden ancak bölge askerlik şubelerinin yazılı izni ile ayrılabilir" ifadelerine yer verildi.

ALİYEV, TEK ŞART SUNDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Dağlık Karabağ sorununun, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğini söylemiş; "Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"VUR EMRİ" VERİLMİŞTİ

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda kardeş ülkenin ordusu tarafından ağır yenilgiye uğratılan Ermeni ordusu paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" sözleriyle Ermenistan ordusu içindeki durumu anlatmıştı.

Savaşmaktan kaçan Ermeni erkeklere yurt dışı yasağı ile önlem
Haber Yorumları (52)
DELİYÜREK: Şu dünyada herkes kendi toprayığla yetinse zülme başvurmaz sa neden savaş olsun ki. . Ne kadar savaş olmuş sa hep masum insanlar çocuklar ölüyor. Allah bizlere savaşsız bir dünya nasip etsin!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GURCU BEY: AZERİLER İLE ERMENİLER AYNI KEFEDE VE ASLA GÜVEN OLMAZ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARSLI: Hepimiz ermeni Türk Kürt Azeri ve lazız Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın Sovyetler sosyalist cumhuriyeti
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 52 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Erkan Kandemir Charles Michel Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Ivana Sert Özlem Yıldız Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Samatta Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız Çocuk İzmir Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Savaşmaktan kaçan Ermeni erkeklere yurt dışı yasağı ile önlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 10:12:02. #1.14#
title