Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor
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Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde inşa edilen yeni havalimanına test uçuşları devam ediyor.

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde inşa edilen yeni havalimanına test uçuşları devam ediyor.

Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamada, şirketin filosundaki en büyük yolcu uçağı olan "Airbus A340-500" uçağının inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indiği belirtildi.

"Karabağ" ismi verilen uçakla Bakü'den Fuzuli'ye gazeteciler taşındı ve yolculuk yaklaşık 35 dakika sürdü.

Ayrıca "Boeing 747-400" kargo uçağı ile Fuzuli'deki havalimanına uçuş gerçekleştirildi. Bu uçakla Karabağ'a ilk kez hava yoluyla kargo ulaştırıldı.

Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor
Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor
Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor
Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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