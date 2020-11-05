Azerbaycan ile Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu ile Ermenistan askerleri arasında Ağdere ve Hocavent eksininde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun Hocavent'te ilerleme kaydettiği de aktarıldı.