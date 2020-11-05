Azerbaycan ile Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Azerbaycan ile Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

05.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:16
Azerbaycan ile Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu ile Ermenistan askerleri arasında Ağdere ve Hocavent eksininde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun Hocavent'te ilerleme kaydettiği de aktarıldı.

Ermenistan ordusu 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurdu ve Azerbaycan kendisini savunmaya geçti. İki ülke arasında başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya yaklaştı.

Ermeniler "Şuşa'yı kaybeden, Dağlık Karabağ'ı kaybeder" derken, bu bölgeyi kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istediği desteği bulamayınca iyice köşeye sıkıştı.

AZERBAYCAN'IN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Azerbaycan ordusunun Karabağ'a ilerleyişi sürüyor. Gece boyunca Ermeni unsurlarını vuran Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ciddi kayıplar verdi. Bölgeden gelen son bilgilere göre, Azerbaycan Ordusu ile Ermenistan güçleri arasında Ağdere ve Hocavent ekseninde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AZERBAYCAN HOCAVENT YÖNÜNDE İLERLEME KAYDETTİ

Ayrıca, Azerbaycan ordusunun Hocavent yönünde ilerleme kaydettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Osman Durmuş Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yonca Evcimik Çağatay Ulusoy İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Eddie Newton Lionel Messi Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan ile Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:15:52. #1.15#
title