Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı

1992'de Ermenistan'ın gerçekleştirdiği Hocalı katliamında yaptığı baskınlar ile akıllarda kalan "Aramo" taburunun komutanı Albay Aram Torgomyan, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekatta ağır yaralandı.

26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı katliamında zehirli top mermisi kullanan Ermeni güçleri, birçok Azerbaycan vatandaşına ağır işkencelerde bulundu. Çocuk kadın fark etmeden gerçekleştirilen katliamda, 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi.

HOCALI'YI HEDEF ALDILAR

2 bin 605 ailenin, 11 bin 356 kişinin yaşadığı bir kasaba olan Hocalı'da Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermeniler daha sonra Hocalı'yı hedef aldı.

İŞKENCE YAPTILAR

Azerbaycan resmî kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralandı. 1275 kişi ise rehin alındı, 150 kişi ise kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği tespit edilmişti.