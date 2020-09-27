Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma anları kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma anları kameraya yansıdı

27.09.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:38

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonucu başlayan çatışmalar bölgede çekim yapan habercilerin kameralarına yansıdı. Görüntülerde kullanılan mühimmatların sesleri de duyuldu.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Sınırda devam eden çatışmalar kameraya böyle yansıdı.

MÜHİMMATLARIN ÇIKARDĞI SESLER DUYULDU

Görüntülerde atış yapıldığı esnada mühimmatların çıkardığı sesler duyulurken, vurulan yerlerden çıkan dumanlar da objektiflere takıldı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma anları kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Eddie Newton Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Kaza Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma anları kameraya yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 13:39:43. #1.14#
title