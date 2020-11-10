Azerbaycan - Ermenistan olayında son durum ne? Ermenistan geri mi çekildi?
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Azerbaycan - Ermenistan olayında son durum ne? Ermenistan geri mi çekildi?

10.11.2020 01:18 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:21
Azerbaycan - Ermenistan olayında son durum ne? Ermenistan geri mi çekildi?

Azerbaycan - Ermenistan olayında son durum ne? Ermenistan geri mi çekildi? Detaylar haberimizde.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı. Peki, Azerbaycan - Ermenistan olayında son durum ne? Ermenistan geri mi çekildi?

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN OLAYINDA SON DURUM NE?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır."

ERMENİSTAN GERİ Mİ ÇEKİLDİ?

Büyük darbe yiyen Ermenistan ordusu geri mi çekildi?İHA'da yer alan habere göre Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığını belirtti. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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