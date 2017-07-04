Ermenistan Askerleri Azeri Köylerine Ateş Açtı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Ermenistan silahlı kuvvetleri, sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı.

KÖYLER HAVAN TOPLARIYLA VURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saat 19.40'da Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef aldı.

2 YAŞINDA BİR ÇOCUK VE BİR KADIN ÖLDÜ

Saldırı sonucunda 50 yaşındaki Sahibe Guliyeva ve 2 yaşındaki Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçalarından yaralanan Servinaz Guliyeva isim vatandaş ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

AZERBAYCAN: GEREKLİ CEVABI VERDİK

Bakanlık yetkilikleri, saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan askeri-siyasi yönetimine ait olduğunu belirtti.