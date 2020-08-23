Azerbaycan, Ermeni komutanı esir aldı Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutanının esir alındığını duyurdu.

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutanının esir alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, temas hattının Goranboy bölgesi yönünde yerel saatle 05.45'de Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, Azerbaycan askerinin durumu fark etmesiyle çatışma çıktığı aktarıldı. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çıkan çatışmada kayıp vererek geri çekildiği dile getirilirken, sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan'ın esir alındığı duyuruldu. Savunma Bakanlığı, ayrıca temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğuna vurgu yaptı. - BAKÜ

Kaynak: İHA