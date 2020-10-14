Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi
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Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi

14.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:20

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, "Dünkü balistik füze sistemi imha edilmeseydi, füze Bakü'ye ulaşabilirdi" dedi.

Ermenistan ordusu dün gece işgal altındaki Kelbecer bölgesine, birden fazla operasyonel-taktik balistik füze kompleksi konuşlandırmıştı. Daha önce Gence ve Mingeçevir'i hedef alan füze saldırıları da bu tür komplekslerle düzenlenmişti. Ermenistan'ın ateşlemeye hazır duruma getirdiği füze sistemleri ise ateşlenmeden önce Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından imha edilmişti.

"BAKÜ'YE ULAŞABİLİRDİ"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, "Dünkü balistik füze sistemi imha edilmeseydi, füze Bakü'ye ulaşabilirdi" dedi.

Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi

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