Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, "Dünkü balistik füze sistemi imha edilmeseydi, füze Bakü'ye ulaşabilirdi" dedi.

Ermenistan ordusu dün gece işgal altındaki Kelbecer bölgesine, birden fazla operasyonel-taktik balistik füze kompleksi konuşlandırmıştı. Daha önce Gence ve Mingeçevir'i hedef alan füze saldırıları da bu tür komplekslerle düzenlenmişti. Ermenistan'ın ateşlemeye hazır duruma getirdiği füze sistemleri ise ateşlenmeden önce Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından imha edilmişti.

"BAKÜ'YE ULAŞABİLİRDİ"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, "Dünkü balistik füze sistemi imha edilmeseydi, füze Bakü'ye ulaşabilirdi" dedi.