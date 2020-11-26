Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası! Büyükelçi, bakanlığa çağırıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasına yönelik tavsiye kararı alması nedeniyle Paris'e protesto notası verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Fransa Senatosu'nun kararı nedeniyle Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu'nun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi. Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.