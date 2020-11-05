Azerbaycan'dan büyük kuşatma hazırlığı! Her şey "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kenti için

Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ordusu, Hadrut ve Fuzuli istikametinden ilerleyerek Şuşa'yı güneyden kuşatmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ordusu, Hadrut ve Fuzuli istikametinden ilerleyerek Şuşa'yı güneyden kuşatmaya hazırlanıyor.

ŞUŞA KENT MERKEZİNE 5 KİLOMETRE KALDI

Azerbaycan ordusunun Şuşa kent merkezi ile mesafesini 5 kilometrenin altına düşürdüğü ve Şuşa'nın güneyinde yer alan Daşaltı'na ulaştığı ifade edildi. Daşaltın'da çatışmaların sert bir şekilde sürdüğü ve Azerbaycan'ın Şuşa ve çevresindeki Ermenistan mevzilerini ateş altına aldığı bildirildi.

"ŞUŞA'YI ELE GEÇİREN KARABAĞ'I KONTROL EDER"

Birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı kentinde çok ciddi ve ağır kayıplar vermişti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" demişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, daha önce Ermeni askerlerin "SİHA'lar göremesin diye işgalciler Şuşa ormanlarını yakıyor" açıklamasını yapmıştı.