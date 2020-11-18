Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, "Defol Rusya, Türkiye gel" sloganları attı.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

"TÜRK ORDUSU AZERBAYCAN'DA KALSIN"

Başkent Bakü'de toplanan Azerbaycan vatandaşları Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Gösterileri düzenleyen grup ellerinde, "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankart verildi.

Öte yandan göstericiler, "Defol Rusya, Türkiye gel" sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı