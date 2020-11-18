Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel
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Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel

18.11.2020 08:46 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:26

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, "Defol Rusya, Türkiye gel" sloganları attı.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

"TÜRK ORDUSU AZERBAYCAN'DA KALSIN"

Başkent Bakü'de toplanan Azerbaycan vatandaşları Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Gösterileri düzenleyen grup ellerinde, "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankart verildi.

"DEFOL RUSYA, TÜRKİYE GEL"

Öte yandan göstericiler, "Defol Rusya, Türkiye gel" sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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