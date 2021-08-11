Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın
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Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Tikanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Tikanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gebele iline bağlı Tikanlı köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktı. Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri, 1 helikopter, itfaiye ekipleri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve alevlere müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın
Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın
Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın
Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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