- Azerbaycan'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
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- Azerbaycan'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

- Azerbaycan'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı Azerbaycan'da Türk hayırseverler tarafından kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

31.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:14

- Azerbaycan'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

BAKÜ - Azerbaycan'da Türk hayırseverler tarafından kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Azerbaycan'da Türk hayırseverler bu Kurban Bayramı'nda da yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Gençliğe Yardım Vakfı tarafından bu sene Bakü ve diğer bölgelerde toplam bin bin 50 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. GYF Başkanı Ahmet Tecim, "Azerbaycan ve Türk halkının mukaddes Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gençliğe Yardım Fonu olarak kurban kesim faaliyetlerimiz başlamış durumda. Türkiye'den özellikle Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan ve gönüldaşlardan gelen kurban hisseleri bu yılda özellikle pandemiye göre hijyen ve temizlik kurallarına, dini kurallara uyarak yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Yaklaşık bin 50 hisse geldi, bunların çoğunu bölgelere gönderdik. Oradaki ihtiyaç sahibi ailelere, şehit ailelerine, kimsesizlere, yetimlere, dullara arkadaşlarımız üçer kiloluk paketler şeklinde ulaştırıyorlar. Bir kısmı oradaki medreselerdeki öğrenciler için ayrılmış oluyor. Yine Bakü'de de beş yüzün üzerinde hisse kesimimiz devam etmektedir. Bunları da yine ihtiyaç sahibi insanlara, mültecilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kurban sadece et yardımı değildir. Kurban kardeşliktir, paylaşmadır. Türkiye'deki gönüldaşlarımızın buraya gönderdiği hisseler buradaki Azerbaycan'la Türk halkının kaynaşmasına vesile olmaktadır. Bu vesileyle tüm kurban hisselerini gönderen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gönüldaşlarına, Türk halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakü ve bölgelerde kesilen kurbanların etleri ihtiyacı olan ailelere, gazilere ve Karabağ göçmenlerine dağıtıldı.

- Azerbaycan'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kaynak: İHA

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