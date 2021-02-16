Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev, Yargıtay Başkanı Akarca'yla görüştü
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Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev, Yargıtay Başkanı Akarca'yla görüştü

16.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:28
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev, Yargıtay Başkanı Akarca'yla görüştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev, beraberindeki heyetle Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev, beraberindeki heyetle Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti.

Akarca, Yargıtaydaki görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasından mutlu olduklarını, Azerbaycan ordusuyla gurur duyduklarını belirtti.

Azerbaycan-Türkiye arasındaki karşılıklı iş birliğinin faydalarının görüldüğünü dile getiren Akarca, "tek millet iki devlet" anlayışıyla ilişkilerin geliştirileceğini ifade etti.

İki ülkenin kardeş ve dost olduğunu söyleyen Aliyev ise Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Akarca, Aliyev'e ziyaretin anısına hediye takdim etti. Yargıtay Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun'un yazdığı "Can Azerbaycan" şiiri de çerçevelenmiş halde Aliyev'e hediye edildi.

Görüşmede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcıları Bahattin Azizağaoğlu, Ömer Kara, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Acarlı ile Mustafa Saldırım da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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