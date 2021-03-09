Son dakika haber... - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'ı kabul etti

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Son dakika haber: - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'ı kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'ı kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Kılıç ve heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edilecek ve Azerbaycan Milli Meclisin Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov ve komite üyeleriyle ile görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ