Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın

09.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:12

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köy kurtarıldığını belirterek Ermenistan'a, "İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan" çağrısında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. "Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz" diyen Aliyev, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabası ve Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil olmak üzere 8 köyü kurtardığını ifade etti.

"İKİ S-300 SİSTEMİ YOK EDİLDİ"

Ermenistan'ın 16 komuta merkezi, iki S-300 sisteminin yok edildiğini belirten Aliyev, "Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Ermenistan'ın askerleri işgalcilerdir. Ermenistan'ın elinde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir teçhizat yoktur. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİYE SON ŞANSI VERİYORUZ"

İlham Aliyev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Onlar bizim gücümüzü gördüler, irademizi gördüler. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize tesir edemez. Kime yalvarırsan yalvar, hiçbiri bize tesir edemez. Biz hak yolundayız, biz öz topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız. İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan.

"PİŞMAN OLACAKLAR"

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın
Haber Yorumları (6)
GÖZLEM: 3 gündür güneydeki ve kuzeydeki cephe hatlarında hiç bir değişiklik (ilerleme) yok. ! Karşılıklı topçu düelloları var. O kadar. ! Bazı yerleşim yerlerinde kontrol kimin elinde o da belli değil. Bazı yerler defalarca el değiştirdi. Sıkıntılı. . Ermenilerin savaşı kazanacak halleri yok. ! Ama direniyorlar. ! Mevsimin kış''a dönüyor olması da başka türlü kaçılılamaz, sıkıntıları beraberinde getirecektir. ! İzliyoruz. Tavsiye: Bir Azerbaycan haritası bulup adı geçen yerler neresiymiş, görün. !
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AHMET: rus silahlarını en çok araplar aldı amerika israil sılahları karşısında başarısız oldu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
METİN: Ermeni ye güven olmaz onlar zaman kazanmak için uğraşıyor. Beklentileri var bunların . İşi uzatmamak lazım 2. görüşme 3. görüşme iş uzar OYUNA GELMEYELİM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sürmeli Türkan Şoray Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Kaza Türk Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 17:32:09. #1.14#
title