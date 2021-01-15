Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (1)

Aliyev'in bayrağı öperek göndere çekmesi Şuşa'nın drone görüntüsü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti.

Aliyev'in bayrağı öperek göndere çekmesi

Şuşa'nın drone görüntüsü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı