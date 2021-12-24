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Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60'ıncı yaş günüde 15 barfiks çekti

Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60'ıncı yaş günüde 15 barfiks çekti
İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60'ıncı yaş günüde 15 barfiks çekti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60'ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı.

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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60'ıncı yaş günüde 15 barfiks çekti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60'ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva, bugün 60 yaşına giren Aliyev'in barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 60 yaşına girmesine rağmen 15 barfiks çeken Aliyev, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra "15 defa, 60 yaşında" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev 60. yaş gününde, işgalden kurtarılan Karabağ'daki Hadrut kasabasını ve Şuşa şehrini ailesiyle birlikte ziyaret etmişti.

Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60'ıncı yaş günüde 15 barfiks çekti

Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60'ıncı yaş günüde 15 barfiks çekti

Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60'ıncı yaş günüde 15 barfiks çekti

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri

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