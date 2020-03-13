Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.
13.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:47
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.
Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com