Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.



Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. Euronews.com'da Görüntüle