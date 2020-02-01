Azer Bülbül kimdir? Azer Bülbül nereli, neden öldü?
Arabesk müziğin babası Azer Bülbül, gerçek adıyla Subutay Kesgin, 1967 yılında Kars'da doğdu, Almanya'da yaşamını sürdürdü. Azer Bülbül kimdir, nereli? Azer Bülbül neden öldü?
Azer Bülbül şarkıları ve özellikle 'İlle de Sen' albümüyle büyük yankı uyandırdı. Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Sahne adını da Tezcan vermiştir. Bir dönem hapis cezası aldı. Yıldız Tilbe'ye olan aşkı ile de gündem oldu. Azer Bülbül hayatı, biyografisi...
AZER BÜLBÜL KİMDİR?
Asıl adı Subutay Kesgin olan Bülbül 1 Şubat 1967 tarihinde Arpaçay, Kars'da dünyaya geldi. Türk arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu olarak bilinen sanatçı, Almanya'da büyüdü.
Müzik kariyerine 'Garip Yolcu' albümü ile başlayan Azer Bülbül, arabesk tarzına 'Yalan Olur', 'Ben Sana Vurgunum', 'Fırat' gibi albümleri ile devam etti. 1996 yılında çıkardığı 'Ben Babayım' adlı albümü ilebüyük çıkış yakaladı. Bu albümde yer alan 'Yaralandın mı Ey Can' ve 'Dokunmayın Çok Fenayım' adlı parçaları popüler oldu. 15 Şubat 2001 tarihinde 10 ay hapis cezası aldı ve bu cezası paraya çevrildi.
YILDIZ TEZCAN TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ
Almanya'da bir gurbetçi olarak yaşamını sürdüren Bülbül, Almanya'da gazinolarda, düğün salonlarında şarkılar söylediği sırada Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Azer Bülbül adını da Yıldız Tezcan vermiştir. Sıradışı tarzıyla arabesk dünyasında 'baba' olarak anılırdı.
Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında 6 Ocak 2012 yılında vefat etti. Cenazesi İstanbul Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Azer Bülbül bir kez evlenip ayrıldı ve çocuğu olmadı.
ŞARKILARI
1984: Garip Yolcu
1986: Esmerin Adı Oya
1987: Yalan Olur (Yoruldum)
1988: Güzel Kız
1989: Fırat (Yürüyorum)
1990: Ben Sana Vurgunum
1991: Bir Yudum Su
1993: Dağlara Yolculuk
1995 Ben Babayım & Yaralandın mı Ey Can
1996: Ağıt (Vasiyet)
1996: Doğudan Esintiler (düet). Seyfi Doğanay
1996: Eline Düştüm (düet). Müslüm Gürses
1996: Yine Düştün Aklıma (düet) Müslüm Gürses & Mustafa Keser
1997: Hayatımın Şarkıları
1998: Zordayım & Canım Yanıyor
1999: Kör Kurşun & Sana Yalan Gelebilir
2000: Dünden Bugüne
2000: Bana Düştü & Neden Dedo
2001: Yalan Sevgiler
2002: Başımda Bela Var
2004: Ateş Düştüğü Yeri Yakar
2005: Seçmeler
2006: Üzülmedim ki
2007: Kalemin Kırıldı
2011: Duygularım
FİLMLERİ
2012: Seninki Kaç Para - Mafya[8]
2008: Vefa Borcu (Başrol)
2008: Arkadaş (Başrol)
2002: Rus Gelin
1998: Bedel (Başrol)
1985: Mavi Mavi Masmavi