Azer Bülbül kimdir? Azer Bülbül nereli, neden öldü?

01.02.2020 04:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 04:00

Azer Bülbül şarkıları ve özellikle 'İlle de Sen' albümüyle büyük yankı uyandırdı. Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Sahne adını da Tezcan vermiştir. Bir dönem hapis cezası aldı. Yıldız Tilbe'ye olan aşkı ile de gündem oldu. Azer Bülbül hayatı, biyografisi...

AZER BÜLBÜL KİMDİR?

Asıl adı Subutay Kesgin olan Bülbül 1 Şubat 1967 tarihinde Arpaçay, Kars'da dünyaya geldi. Türk arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu olarak bilinen sanatçı, Almanya'da büyüdü.

Müzik kariyerine 'Garip Yolcu' albümü ile başlayan Azer Bülbül, arabesk tarzına 'Yalan Olur', 'Ben Sana Vurgunum', 'Fırat' gibi albümleri ile devam etti. 1996 yılında çıkardığı 'Ben Babayım' adlı albümü ilebüyük çıkış yakaladı. Bu albümde yer alan 'Yaralandın mı Ey Can' ve 'Dokunmayın Çok Fenayım' adlı parçaları popüler oldu. 15 Şubat 2001 tarihinde 10 ay hapis cezası aldı ve bu cezası paraya çevrildi.

YILDIZ TEZCAN TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Almanya'da bir gurbetçi olarak yaşamını sürdüren Bülbül, Almanya'da gazinolarda, düğün salonlarında şarkılar söylediği sırada Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Azer Bülbül adını da Yıldız Tezcan vermiştir. Sıradışı tarzıyla arabesk dünyasında 'baba' olarak anılırdı.

Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında 6 Ocak 2012 yılında vefat etti. Cenazesi İstanbul Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Azer Bülbül bir kez evlenip ayrıldı ve çocuğu olmadı.

ŞARKILARI

1984: Garip Yolcu

1986: Esmerin Adı Oya

1987: Yalan Olur (Yoruldum)

1988: Güzel Kız

1989: Fırat (Yürüyorum)

1990: Ben Sana Vurgunum

1991: Bir Yudum Su

1993: Dağlara Yolculuk

1995 Ben Babayım & Yaralandın mı Ey Can

1996: Ağıt (Vasiyet)

1996: Doğudan Esintiler (düet). Seyfi Doğanay

1996: Eline Düştüm (düet). Müslüm Gürses

1996: Yine Düştün Aklıma (düet) Müslüm Gürses & Mustafa Keser

1997: Hayatımın Şarkıları

1998: Zordayım & Canım Yanıyor

1999: Kör Kurşun & Sana Yalan Gelebilir

2000: Dünden Bugüne

2000: Bana Düştü & Neden Dedo

2001: Yalan Sevgiler

2002: Başımda Bela Var

2004: Ateş Düştüğü Yeri Yakar

2005: Seçmeler

2006: Üzülmedim ki

2007: Kalemin Kırıldı

2011: Duygularım

FİLMLERİ

2012: Seninki Kaç Para - Mafya[8]

2008: Vefa Borcu (Başrol)

2008: Arkadaş (Başrol)

2002: Rus Gelin

1998: Bedel (Başrol)

1985: Mavi Mavi Masmavi