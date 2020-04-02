Azdavay Belediyesinden koronovirüsle mücadele çalışmaları Azdavay Belediyesi koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye devam ediyor.

Azdavay Belediyesi koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye devam ediyor.

Azdavay Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 bin maske dağıttı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, maskelerin 2 binini ilçede çalışan sağlık görevlilerine 2 binini ise ilçe halkına dağıttıklarını belirtti.

Cadde ve sokaklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptıklarını da aktaran Civelek,

sağlık personeli için belediyeye ait sosyal tesislerden birini tahsis ettiklerini vurguladı.

Civelek, ilçede kurulan pazarda sosyal mesafeye dikkat ederek tezgah kurdurduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA