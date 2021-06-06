Saniye saniye kaydedildi! Genç kadını önce azarladı, sonra tokat attı

İstanbul'a bağlı Avcılar'daki özel hastanede meydana gelen olayda bir şahıs, tartıştığı genç kadını azarladıktan sonra tokat attı. Bu anlar, saniye saniye hastane dışındaki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Avcılar'da önceki akşam saat 22.00 sularında meydana gelen olayda, bir şahıs ve kadının, özel hastane içerisindeki tartışma anları kameralara yansıdı. İddiaya göre, hastanenin birinci katında bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen nedenle hararetli tartışma başladı.

ÖNCE İTTİ, SONRA TOKAT ATTI

Tartışma sırasında adam, bağırdığı kadını itti. Kadını azarlayan şahıs, ardından ona tokat attı. Tartışma vatandaşların araya girmesi ile son bulurken, yaşananlar dışarıda bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı