Saniye saniye kaydedildi! Genç kadını önce azarladı, sonra tokat attı
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Saniye saniye kaydedildi! Genç kadını önce azarladı, sonra tokat attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'a bağlı Avcılar'daki özel hastanede meydana gelen olayda bir şahıs, tartıştığı genç kadını azarladıktan sonra tokat attı. Bu anlar, saniye saniye hastane dışındaki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Avcılar'da önceki akşam saat 22.00 sularında meydana gelen olayda, bir şahıs ve kadının, özel hastane içerisindeki tartışma anları kameralara yansıdı. İddiaya göre, hastanenin birinci katında bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen nedenle hararetli tartışma başladı.

ÖNCE İTTİ, SONRA TOKAT ATTI

Tartışma sırasında adam, bağırdığı kadını itti. Kadını azarlayan şahıs, ardından ona tokat attı. Tartışma vatandaşların araya girmesi ile son bulurken, yaşananlar dışarıda bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saniye saniye kaydedildi! Genç kadını önce azarladı, sonra tokat attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
LOKUM CETO : alan razi veren razi durumu var olaydan bir cacik cikmaz ....Lokum gibi kadinlari dövmeyin efendiler
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NİHAT SERTEPE: eeeeee. nolmuş
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