Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın sitesini hackledi
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Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın sitesini hackledi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi, sanal dünyaya da sıçradı. Ayyıldız Tim isimli Türk hacker grubu, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesini hackledi.

Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın sitesini hackledi
03.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:49

Ayyıldız Tim adlı Türk hacker grubu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesini hacklediklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Bir gece ansızın gelebiliriz" notu düşüldü.

Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın sitesini hackledi

ÇALIŞMA BAKANLIĞI SİTESİ DE HACKLENMİŞTİ

Bir süre önce de Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi Root Ayyıldız tarafından hacklenmişti. Bakanlığın internet sayfasının açılışında "Türk Root Ayyıldız tarafından hacklendi" ve "Oruç Reis'e yaptığınız her saldırı internet üzerinden yanıt alacaktır" mesajları görülmüştü.

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