Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu

DİKİLİ, İZMİR (DHA) - BALIKESIR'in Ayvalık ilçesinde, duraktan aracıyla birlikte ayrılan taksi şoförü Atilla Bagceci (54), İzmir'in Dikili ilçesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

?Ayvalık Garaj Taksi durağında çalışan Atilla Bagceci, dün 12.30 sıralarında bir müşteriyi Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmek için 10 T 3902 plakalı taksiyle işyerinden ayrıldı. Son olarak Ayvalık Sokol kavşağındaki MOBESE kamerasında müşterisiyle birlikte görüntülenen Bagceci'den daha sonra haber alınamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bagceci'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.