Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

16.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:14
Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Çıplak Ada açıklarında bir şişme botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca botları patlatılarak Türk kara sularına itildiği öğrenilen 44 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:26:27. #1.14#
title