Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
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Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikisi otomobil, bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikisi otomobil, bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; saat 19.30 sıralarında 10 ABE 263 plakalı motosikletiyle Cunda Adası istikametinden Ayvalık merkeze doğru gelmekte olan İrfan Kahraman, Türkiye'nin İlk Boğaz Köprüsü olarak da isimlendirilen Cunda Köprüsü üzerinde Cemil Türkseven'in kullandığı 34 FR 6026 plakalı özel otomobil ve akabinde Burak Şekil'in hakimiyetindeki 10 YL 966 plakalı özel otomobile çarptı.

Çarpışmaların etkisiyle motosiklet kullanılmaz halen gelirken, Cunda Adası'nda bir otelin aşçısı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Kahraman'ın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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