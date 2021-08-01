Ayvalık'ta "Teoman" fırtınası esti
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Ayvalık'ta "Teoman" fırtınası esti

Ayvalık'ta 'Teoman' fırtınası esti
İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat

Ayvalık'ta "Teoman" fırtınası esti Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen ünlü rock sanatçısı Teoman'ın konserin ilgi yoğun oldu.

Ayvalık'ta "Teoman" fırtınası esti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen ünlü rock sanatçısı Teoman'ın konserin ilgi yoğun oldu.

Uzun süre ara verdiği sahnelere Mayıs ayı sonunda dönen Teoman'ın, Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konseri yaklaşık 5 bin kişi büyük bir coşkuyla izledi.

Gençlerin çoğunlukta olduğu konserde ünlü sanatçı Teoman birbirinden güzel şarkılarını kendine has üslubuyla hayranları için seslendirdi.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Teoman, çok sevdiği Ayvalık'ta hayranlarıyla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Ayvalık'ta 'Teoman' fırtınası esti
Ayvalık'ta 'Teoman' fırtınası esti
Ayvalık'ta 'Teoman' fırtınası esti
Ayvalık'ta 'Teoman' fırtınası esti
Ayvalık'ta 'Teoman' fırtınası esti
Ayvalık'ta 'Teoman' fırtınası esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın

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Ayvalık'ta "Teoman" fırtınası esti - Haberler
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