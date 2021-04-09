Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
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Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yalın bir çelenk sunumu ile gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yalın bir çelenk sunumu ile gerçekleştirildi.

Ayvalık'ta; saat 09.30'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sarımsaklı'da bulunan Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının bir ağızdan okunmasıyla sona erdi.

Törende; Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat Büyükusta, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç, gaziler, şehit aileleri, ilçede görev yapan polis memurları hazır bulundu.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllardaki coşkunun olmadığı tören, polis memurlarının Atatürk anıtı önünde çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Ayvalık'ta Polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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