Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası üzerine sudan numune alındı

Edremit Körfezi'nde süren yağışların ardından Ayvalık ilçesindeki bir maden işletmesinin istinat duvarı kenarında su birikintisi meydana geldi. Ekskavatör tarafından yapılan çalışma sırasında ise 3 blok halindeki istinat duvar devrildi. Tesis yanından geçen derede ise akıntı meydana geldi.

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