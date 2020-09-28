Ayvalık'ta fırtına ve dolu etkili oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, saat 21.00 sularında başlayan dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, eski otogardaki iş yerlerinin camlarında hasara neden oldu.

Cunda Adası'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait bilet gişesi şiddetli fırtına nedeniyle devrildi, gişe çalışanı ise yaralandı. Yaralanan personel, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ada'da devrilen bir ağacın elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle bir süre kesinti de yaşandı.

Öte yandan, dolu yüzünden kentteki birçok aracın kaportalarında da hasar oluştuğu belirtildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, tüm ekiplerin sahada çalışma yaptığını söyledi.

Ergin, "Kentimizde gözle görünür bir sıkıntımız yok. Bazı noktalarda elektrik kesintileri oldu. Birkaç noktada elektrik tellerinin değmesiyle kuru otların yandığını öğrendik. İtfaiye ekiplerimiz gerekli müdahalede bulundular." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın