BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu." dedi.

Ergin, düzenlediği basın toplantısında, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu, çok sayıda teknenin parçalanarak, battığını söyledi.

Can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Ergin, "Dünkü afette tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Belediyemiz kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa sürede 'hızır ekip' oluşturdu. Çağrı merkezi ve 'whatsapp' hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı." diye konuştu.

Ergin, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, Ayvalık Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları idarecilerinin de içinde bulunduğu hasar tespit komisyonunun kısa sürede kurulmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek, yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık Belediyesinin tüm saha ekipleri, aralıksız çalışarak, çağrılara ulaştı. Zarar gören vatandaşlar, 02663121040 numaralı hattan ya da Ayvalık Kaymakamlığından başvuruda bulunabilir. Talepler kayıt altına alınarak, ekipler hasar tespiti için bölgeye gönderilecektir."

Son yıllarda sıklıkla yaşanan afetlerin ticari ve amatör balıkçı teknelerine büyük zarar verdiğine dikkati çeken Ergin, şöyle devam etti:

"Göreve gelir gelmez gördük ki Ayvalık'ta yıllardır balıkçı barınağına olan ihtiyaç biliniyorken bu konuda kimse kılını bile kıpırdatmamış. Yaşananların son bulması amacıyla balıkçı barınağı ile ilgili acil olarak girişimlerde bulunduk. Balıkçı barınağının yapılması elzemdir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ayvalık Liman Başkanlığı'na başvuru yaparak resmi süreci başlattık. Uygunluk yer tespitinin yapılması konusunda başvurumuzu yaptık. Yaptığımız başvuruya onay verilmesi durumunda barınağı imar planlarımıza işleyip ÇED raporuyla birlikte kendi olanaklarımızla balıkçı barınağını yapmaya talibiz."

Ergin, dün yaşananların ardından bölge milletvekilleriyle irtibata geçildiğini, konunun TBMM gündemine taşınarak, ilçenin "afet bölgesi" ilan edilmesi talebini ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Fırtına dolayısıyla teknesi batan Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Jale de batan teknenin çocukluk anılarıyla dolu olduğunu ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirterek, "Biz denizciler, sadece tekne değil, umudumuzu kaybettik. Batan teknede çocukluk anılarım geçti, ondan sağlanan gelirle okudum. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

Öte yandan, Altınova sahilinde batan teknelerin vinçle denizden çıkarılması ve vidanjör ile teknelerdeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 15:38:00. #1.16#

title