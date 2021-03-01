Ayvalık'ta denize atlayan yabancı uyruklu alkollü kadın Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayvalık'ta denize atlayan yabancı uyruklu alkollü kadın Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı

01.03.2021 02:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 02:46
Ayvalık'ta denize atlayan yabancı uyruklu alkollü kadın Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, alkol aldıktan sonra elbiseleriyle denize giren yabancı uyruklu kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ait botla sudan çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, alkol aldıktan sonra elbiseleriyle denize giren yabancı uyruklu kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ait botla sudan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün kenarında alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, kendisini köprünün ayaklarındaki suya attı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denizden çıkmayan ve karanlıkta kaybolan kadını 1,5 saat aradıktan sonra botla bularak karaya çıkarttı.

Ambulansa bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere de saldıran kadın, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Zeki Müren Serdar Ortaç Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Mesut Özil Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta denize atlayan yabancı uyruklu alkollü kadın Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 02:46:51. #1.16#
title