Ayvalık'ta "Bir Hareketine Bakar" uygulaması ilgi gördü - Haberler
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Ayvalık'ta "Bir Hareketine Bakar" uygulaması ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvalık'ta

"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede düzenlendi.

BALIKESİR (İHA) - "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede düzenlendi.

Bu kapsamda düzenlenen kampanyaya Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Kaymakam refiği Oğuzhan Aksoy'un yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Baş Komiser Savaş Sağtaş ve diğer yetkiler katıldı. Uygulamada, sürücülere yönelik emniyet kemeri ve evrak kontrollerinin yapıldığı uygulamada bilgilendirme broşürlerinin yanı sıra maske ve kırmızı düdükler de sürücülere dağıtıldı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Bir Hareketine Bakar uygulaması ilgi gördü

Ayvalık'ta Bir Hareketine Bakar uygulaması ilgi gördü

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