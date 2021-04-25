Ayvalık'ta asfalt çalışmaları sokağa çıkma yasaklarına rağmen sürdü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi işbirliğinde süren asfalt çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonunda da tüm hızıyla sürdü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi işbirliğinde süren asfalt çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonunda da tüm hızıyla sürdü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi töreninden sonra sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek devam edilen çalışmaları yerinde inceledi.

Kırlangıç kavşağı ile Cunda (Alibey) Adası yol ayrımına kadar olan kısma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapılan asfaltı inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yol çalışmalarının Kırlangıç önü, Aliçetinkaya Mahallesi Pazar yeri çıkışı ve köprü ağzındaki kavşaklar ile devam edeceğini belirtti.

Yapılan çalışmaların Ayvalık'a yakıştığını kaydeden Başkan Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı