Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan İzmir-Konak kaymakamlığına atandı
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Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan İzmir-Konak kaymakamlığına atandı

Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan İzmir-Konak kaymakamlığına atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir'in Konak ilçesi kaymakamlığına atandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir'in Konak ilçesi kaymakamlığına atandı.

Kaymakam Görgülüarslan'ın terfi ettiği bir atama olarak değerlendirilen karar kapsamında, Ayvalık kaymakamlığı görevine ise Bilecik-Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman getirildi. Başarılı çalışmaları, mütevazı kişiliği ve insancıl tavırlarıyla Ayvalık'ta 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran Gökhan Görgülüarslan'ın İzmir'e atanması ilçede üzüntüyle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan İzmir-Konak kaymakamlığına atandı - Haberler
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