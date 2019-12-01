Ayvalık Gıda İhtisas OSB'nin kurulacağı arazinin tahsisi yapıldı

01.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:58

Ayvalık ilçesinde, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulacağı arazinin tahsisi yapıldı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ayvalık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, odanın başvurusuyla kurulan bir tüzel kişilik olduğunu hatırlattı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 460 dönüm arazi için geçen yıl satış izni istediklerini belirten Büyükçıvgın, "Fakat bu satış izni gerçekleşmedi. Sebebi ise ilgili 460 dönümlük alanı biz OSB yönetimi olarak metrekaresini 4 lira 47 kuruştan satın almak istiyorduk. 2018 yılından beri ilgili birimden gelen tüm yazılarda, 460 dönümlük yerin tarafımıza metrekaresinin 27 liradan satılacağı ve bu rakamın altında bir fiyatla satışın yapılamayacağı bildirilmişti." dedi.

Bir festival için Ayvalık'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na konuyu aktardıklarını dile getiren Büyükçıvgın, şunlarısöyledi:

"Rifat Bey'e dosyamızı verdik. Talep dosyamızı kendisine ilettikten sonra danışmanları beni aradı ve bu konuyla ilgili çalışmaya başladıklarını söyledi. Talebimizden 15 gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un imzasıyla 460 dönümlük arazinin 13 milyon liraya değil de 2 milyon 300 bin liraya verildiğinin yazısı bize yazılı olarak bildirildi. Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Gıda İhtisas OSB üyeleri adına TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun verdiği bu destek ve yardımdan dolayı, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu satış iznini vermesi dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA