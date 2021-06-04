Ayvacık Ziraat Odasından Kovid-19 salgınında fedakarca çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine çiçek
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Ayvacık Ziraat Odasından Kovid-19 salgınında fedakarca çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine çiçek

Ayvacık Ziraat Odasından Kovid-19 salgınında fedakarca çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine çiçek
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Ayvacık Ziraat Odası tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fedakarca çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine çiçek verildi.

Ayvacık Ziraat Odası tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fedakarca çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine çiçek verildi.

Ayvacık Ziraat Odası tarafından sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için hazırlanan ağaç oyma saksılardaki sukulent çiçekleri, Kaymakam Kübra Baka, Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ile tarım danışmanları tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi, Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi, Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine hediye edildi.

Kaymakam Baka, bu süreçte önemli zorluklar yaşandığını belirterek, "Koronavirüse yakalanan kamu personeli oldu. Ayvacık Ziraat Odası Başkanımız Erdal Avcı da özverili çalışmalarınızdan dolayı size ağaç oyma saksılarda sukulent çiçeklerini hediye etmek istedi. Kendisine ve tarım danışmanlarına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Ayvacık'ta aşı oranında iyi bir ivme yakaladık, ülke ve dünya olarak inşallah bu hastalıktan en kısa sürede kurtulmayı umut ediyoruz." ded.

Başkan Kalaycı da yaklaşık 1,5 senedir salgın ile mücadele edildiğine dikkati çekerek, tüm görevlilere başarı diledi.

Avcı ise özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanları ve kamu görevlilerine çiçekleri hazırladıklarını dile getirerek, "Allah görevi başında hayatını kaybeden çalışanlarımıza rahmet eylesin, geride kalanlara sabırlar versin. Allah hastalarımıza acil şifalar versin. İnşallah en kısa zamanda hastalıktan kurtuluruz ve eski yaşantımıza geri döneriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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