Ayvacık'taki yangın kontrol altına alındı Ayvacık'taki yangın kontrol altına alındı 8 hektar zarar gördü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Paşaköy'de çıkan ziraat yangını kontrol altına alındı.

Ayvacık'taki yangın kontrol altına alındı

8 hektar zarar gördü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Paşaköy'de çıkan ziraat yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Pazarköy'de ziraat alanında çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 8 hektar alanın zarar gördüğü yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 4 helikopter, 9 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA