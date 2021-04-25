Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Babakale köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Ayvacık Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ