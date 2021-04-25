Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı
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Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı

Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Babakale köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Ayvacık Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.


Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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